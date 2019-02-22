فرج عامر معلقًا على رحيل آل الشيخ: "أسامة كمال قال ما كنا نتمنى قوله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أن الإعلامي أسامة كمال، قال كل شيء كان يتمنى أن يقوله هو بنفسه بشأن الأحداث الأخيرة بالكرة المصرية.

وكتب عامر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" أسامة كمال قال اللي كلنا نفسنا نقوله ".

وكان أسامة كمال تساءل خلال برنامجه "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أمس الخميس، عن الهدف من استبدال مباراة في الدوري المصري بمباراة في الكأس، قائلا: "ما الذي سيستفيده اتحاد الكرة من استبعاد الأهلي من البطولات الإفريقية، هل حتى يدخل ناديًا آخر المسابقة بدلا منه؟

وعقب كلام أسامة كمال خرج تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالسعودية، وأعلن نقل ملكية نادي بيراميدز إلى المستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي، وتصفية استثمارات المالك السابق تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية في مصر.

جاء ذلك في بيان صادر عن "بيراميدز"، نشره "آل الشيخ" على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأكد البيان، أنه تم نقل ملكية النادي بالكامل للمستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي، وتصفية جميع الاستثمارات الرياضية للمالك السابق معالي المستشار تركي آل الشيخ في مصر.

وأعرب المالك السابق، عن تمنياته بالتوفيق للمستثمر الإماراتي، موجهاً خالص شكره وتقديره لكل من عمل معهم في المرحلة الماضية في النادي.