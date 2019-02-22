تفاصيل جلسة جروس مع إبراهيم حسن بعد مران الزمالك

حرص السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسة مع ابراهيم حسن صانع ألعاب الفريق في حضور الثنائي المعاون أمير عزمي مجاهد وأيمن عبد العزيز

وطالبه جروس بضرورة التركيز الشديد داخل الملعب وعدم الانشغال باي انتقادات يتعرض لها وانه المدير الفني ويشركه اساسيا لانه يثق في قدراته وبالتالي عليه إلا يركز مع كل مايتردد

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق بترو أتلتيكو الأنجولى المقرر لها الأحد المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية الافريقية