بعد رحيل تركي آل الشيخ.. بيان جديد من بيراميدز بشأن لقاء الأهلي

يؤكد مجلس إدارة نادي بيراميدز مجددا على التزامه الكامل بجدول مباريات الدوري والكأس والمعلن من جانب اتحاد الكرة مؤخرا.

ويشير النادي إلى التزامه بالجدول الذي راعى مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين جميع أندية الدوري والكأس ولا يمنح فريقا أي أفضلية على الآخر.

ويود النادي الإشارة مجددا إلى تحضيره لخوض مباراة المقاولون العرب في الدوري يوم الأحد المقبل، ثم لقاء الأهلي في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر والمحدد له يوم ٢٨ فبراير الجاري.