صلاح يتقبل الضغوط لتحقيق حلم الفوز بـ”البريميير ليغ”

أبرز مهاجم ليفربول، المصري محمد صلاح، أن الاستمتاع بالمنافسة لا يكفي لأنه لا مفر من الضغط بالنسبة لفريق يتطلع للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز.
وفي مقابلة نشرتها سكاي سبورتس اليوم الجمعة، قال المهاجم المصري الذي يحتل فريقه وصافة “البريميير ليغ” خلف مانشستر سيتي المتصدر بفارق الأهداف، لكن لديه مباراة مؤجلة: “الشعور بالضغط طبيعي لأننا بشر، لا يكفيني أن أفوز بمباراة الآن أو منذ ثلاثة أسابيع، إنني أريد الفوز بكل مباراة”.
وأضاف صلاح: “قلت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إن هناك ضغط وهذا الضغط سيستمر حتى نهاية الموسم، لأنه حين يكون هدفك هو الفوز بالبريميير ليغ فعليك أن تتقبل الضغوط، وعندما تعود للمنزل تصاحبك هذه الضغوط، لكنها تساعدك على العمل أكثر والتركيز بشكل أكبر”.
وأكد: “الاستمتاع بالمنافسة ليس كافياً، بالنسبة لي في نهاية اليوم هناك هدف وحلم في رأسك وهو الفوز بالبيرميير ليغ، قلت ذلك منذ وصولي للفريق قبل عامين، حلمي هو الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز”.
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