سباليتي يتجاهل أي سؤال عن إيكاردي!

تجاهل مدرب إنتر ميلان الإيطالي لوتشيانو سباليتي، أسئلة تتعلق بأداء الفريق أفضل دون مهاجمه وهدافه ماورو إيكاردي عقب الفوز على رابيد فيينا في الدوري الأوروبي لكرة القدم أمس الخميس.

ولم يشارك المهاجم الأرجنتيني مع الفريق منذ سحب شارة القيادة منه الأسبوع الماضي، وسط غموض بشأن مستقبله مع النادي عقب مفاوضات مطولة لتمديد عقده.

وفاز إنترناسيونالي بكافة مبارياته الثلاث التي خاضها دون إيكاردي الذي يشكو من ألم في ركبته.

وقال سباليتي للصحافيين عقب الفوز 4-0 على النادي النمساوي: “نتطور ونرتكب أخطاء ساذجة أقل مقارنة بما كان يحدث من قبل لكن ليس من العدل ربط ذلك بشيء آخر حدث خلال فترة سابقة، يجب النظر إلى هذا الأداء من زاوية صحيحة تتعلق بعمل الفريق بجدية وارتكاب أخطاء أقل”.

وتأهل إنترناسيونالي إلى دور الـ16 للبطولة بنتيجة 5-0 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، ليواصل تعافيه من كبوة صاحبته منذ فترة التوقف الشتوية تقريباً.

وظهر إيكاردي، هداف إنترناسيونالي في آخر 4 مواسم، في المدرجات وهو يشاهد المباراة إلى جوار زوجته ووكيلة أعماله واندا نارا لكن سباليتي قال إنه أراد التركيز على ما لديه من لاعبين في الملعب.

وأضاف المدرب الإيطالي: “من الآن سنتحدث عن من يلعب بالفعل، نحتاج إلى تشجيع من يلعب ويركض ويركل الكرة، الفريق يسير في الطريق الصحيح لكن نحتاج الحفاظ على المعايير المطلوبة لمواصلة ذلك، في بعض الأحيان نظهر أقل من إمكانياتنا ونكافح من أجل إظهار قدراتنا الفردية والجماعية في الملعب”.