بيراميدز يؤكد التزامه بجدول مباريات الدوري والكأس

أصدر نادي بيراميدز بيانًا أكد من خلاله التزامه الكامل بجدول مباريات الدوري والكأس والمعلن من جانب اتحاد الكرة مؤخرًا.
وقال النادي في بيانه: "يؤكد مجلس إدارة نادي بيراميدز مجددًا على التزامه الكاملبجدول مباريات الدوري والكأس والمعلن من جانب اتحاد الكرة مؤخرًا.
ويشير النادي إلى التزامه بالجدول الذي راعى مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين جميع أندية
ويود النادي الإشارة مجددًا إلى تحضيره لخوض مباراة المقاولون العرب في الدوري يوم الأحد المقبل، ثم لقاء الأهلي في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر والمحدد له يوم ٢٨ فبراير الجاري.
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