شاهد.. صحف إنجليزية تسلط الضوء على لقطة جوميز مع الطفل الهلالي

سلطت صحيفة "ذا صن"الإنجليزية الضوء على احتفال النجم الفرنسي بافيتمبي جوميز مهاجم فريق الهلال السعودي بعد تسجيله الهدف الأول للزعيم أمام اتحاد جدة في مباراة الكلاسيكو التي أقيمت أمس لحساب الجولة 21 من الدوري السعودي.
وتسبب احتفال جوميز بالزحف على أرضية الملعب في إصابةأحد الأطفال المتواجدين داخل الملعب بالذعر، ليبتعد مهرولًا عن المهاجم الفرنسي في مشهد أثار دهشة الجميع.
الأمر الذي جعل مهاجم الهلال يقوم باحتضان الطفل وإهدائه قميصه عقب نهاية المباراة.
وذكرت ذا صن أن جوميز كان حريصًا
ويتصدر جوميز قائمة هدافي الدوري السعودي برصيد 17 هدفًا حتى الآن بعد مرور 21 جولة.
الجدير بالذكر أن الهلال يتصدر الدوري السعودي برصيد 52 نقطة، فيما يحتل اتحاد جدة المركز الخامس عشر برصيد 15نقطة.
تعليق صحيفة "ذا صن الإنجليزية" :
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