وزير الرياضة يشيد ببطولة مصر الدولية للتايكوندو للكبار والكاديت

كتب - عادل يوسف وعبدالرحمن أبوهاشم

انطلقت أمس بطولة مصر الدولية للتايكوندو، والتي تستضيفها مدينة الغردقة بصالة المركز الدولي للتنمية الرياضية، خلال الفترة من ٢١ إلى ٢٤ فبراير الجاري وبمشاركة ٢٥١ لاعبًا في الكاديت و ٣٢٨ لاعبًا في الكبار يمثلون ٤٧ دولة من كل أنحاء العالم.

وفي هذا الصدد، أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالمستوى الفني والتنظيمي الذي ظهرت عليه البطولة حتى الآن، مشيرًا إلى سعادته بمستوى ناشئي مصر، متمنيًّا للمنتخب الوطني الأول تحقيق ميداليات عديدة في منافسات الكبار التي ستنطلق غداً السبت.

وأضاف"صبحي" أن وزارة الشباب والرياضة سوف توفر كافة أنواع الدعم لكل أبطال مصر الرياضيين من مختلف الاتحادات الرياضية وبالتنسيق مع اللجنة الأوليمبية المصرية، وذلك استعداداً لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

وأسفر منافسات اليوم الأول للكاديت عن حصول لاعبي الأندية المصرية على ٣٢ ميدالية بواقع

(٨ ذهبيات، و ٨ فضيات، و ١٦ برونزية). وتقام اليوم منافسات اليوم الثاني للكاديت. فيما تقام منافسات الكبار يومي ٢٣ و ٢٤ فبراير.

و تشهد هذه النسخة السادسة من بطولة مصر الدولية أول مشاركة للكاديت -١٤ عاماً، و ذلك من أجل إعداد اللاعبين لبطولة العالم للكاديت المقررة هذا العام. وقد أدى تنظيم منافسات الكاديت إلى تضاعف عدد اللاعبين.

و يعود تاريخ بطولة مصر الدولية للتايكوندو للكبار إلى عام ٢٠١٤ حيت انطلقت تحت اسم بطولة الأقصر الدولية بموافقة الاتحاد العالمي للتايكوندو الذي صنفها منذ بدايتها G2، وذلك بفضل مجهودات اللواء أحمد فولي رئيس الاتحاد المصري في ذلك الحين.

و قد سجلت أول نسخ

البطولة التي أقيمت عام ٢٠١٤ بالأقصر مشاركة ٣٠٤ لاعبين يمثلون ٣٠ دولة. وحققت نسخة عام ٢٠١٥ التي أقيمت أيضاً في الأقصر رقمًا قياسيًّا في عدد المشاركين لم يتكرر حتى الآن حيث شارك في منافسات البطولة ٤٠١ لاعب يمثلون ٤٨ دولة، وكانت البطولة الأقوى على الإطلاق بمشاركة أفضل لاعبي العالم. وفي النسخة الثالثة عام ٢٠١٦ بالأقصر شارك في البطولة ٢٩٠ لاعباً يمثلون ٣٢ دولة. و حققت النسخة الرابعة من البطولة أقل مشاركة بواقع ١٨٠ لاعباً من ١٦ دولة. والعام الماضي أقيمت النسخة الخامسة من البطولة في مدينة الإسكندرية، وكانت المرة الأولى التي تقام فيها منافسات البطولة خارج الأقصر، و شارك فيها ٣٠٢ لاعباً يمثلون ٣٠ دولة.

و منذ انطلاق النسخة الأولى من البطولة تواجد لاعبو المنتخب الوطني على منصات التتويج وذلك رغم قوة المنافسة.

و يخوض المنتخب الوطني الأول منافسات هذه البطولة ب 29 لاعبًا (16 لاعبًا و 13 لاعبة). و يقود المنتخب الوطني فنيًا كابتن أسامة السيد و كابتن محمد مجدي.