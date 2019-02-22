كاف يوقف طارق طه والإسماعيلى يتظلم

طارق طه لاعب الاسماعيلي كتبت: نورهان فضل أخطر الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" مسئولى الإسماعيلى بإيقاف طارق طه ظهير أيسر الفريق بعد حصوله على إنذار ثانى فى لقاء الأفريقى التونسى وقفا لتقرير الحكم الكاميرونى. الحكم الكاميرونى. وقام الإسماعيلى بالتظلم على هذا القرار خاصة أن الحكم أخطأ بعد منح طارق طه بطاقة صفراء الا ان اللاعب الذى ارتكب الخطأ وتسبب فى ركلة الجزاء هو قلب الدفاع الغانى ريتشارد بافور. ويتطلع مسئولو الإسماعيلى للوقوف على الرد النهائى للكاف خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل استعادة خدمات الظهير الأيسر الاساسى للفريق.

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