تعرف على تاريخ مواجهات الإسماعيلي أمام الفرق الجزائرية

كتبت: نورهان فضل

يترقب جماهير الإسماعيلي المباراة التي تقام غداً السبت أمام منافسه شباب قسنطينة الجزائرى غدا السبت فى ثالث جولات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ونستعرض لكم أبرز المواجهات التى جمعت الإسماعيلى أمام اندية جزائرية وتأتي على رأسها لقاء اتحاد العاصمة بالبطولة العربية الذى انتهى بانتصار الدراويش بأربعة أهداف مقابل هدف فى اياب دور الـ16 بالبطولة العربية.

وتأهل الإسماعيلى إلى "دور المجموعات" بعد تغلبه على اتحاد العاصمة الجزائرى

بأربعة أهداف مقابل هدف واحد فى ملعبه ووسط جماهيره.

وتقدم للدراويش المهاجم العراقى مصطفى كريم فى الدقيقة 43 من الشوط الأول ، وأضاف عبد الله السعيد الهدف الثانى للدراويش فى الدقيقة الثالثة من الشوط الثانى ، قبل أن يقلص اللاعب الجزائرى أسعد بورحلى الفارق فى الدقيقة 15 من نفس الشوط .

وأضاف عبد الله السعيد الهدف الثانى له والثالث للدراويش فى الدقيقة 43 من الشوط الثانى ، واختتم عمر جمال ، سيرك الدراويش ، مسجلا الهدف الرابع فى الدقيقة 46 من الشوط الثانى لتنتهى المباراة بفوز الإسماعيلى 4 -1.

وسبق أن فاز الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد فى لقاء الذهاب ليحسم صعوده وقتها بنتيجة سبعة أهداف مقابل هدفين لدور المجموعات.

وعقب تلك المباراة قامت ادارة اتحاد العاصمة مباشرة عقب نهاية اللقاء بإقالة المدرب اوسكار فيلوني وتعيين محي مفتاح المدرب المساعد مسئولا عن تدريب الفريق بشكل مؤقت.