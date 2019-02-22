رياضة | الأهلي يتخذ قرارا نهائيا بشأن طلب الجونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يتخذ قرارا نهائيا بشأن طلب الجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمسك مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بعدم مشاركة خماسي الجونة، والمعارين من القلعة الحمراء، بالانتقالات الشتوية الماضية خلال مواجهة الفريقين بالدوري العام.

ورفض الأهلي طلب الجونة وفضل العمل ببنود عقود معاري الفريق الأحمر التي تم توقيعها في يناير الماضي، بشأن عدم مشاركة لاعبي الفريق الأحمر أمام الأهلي في أي مواجهة تجمع الفريقين في مباريات الدوري المصري أو كأس مصر.

وحاول حسام غالي مدير الكرة بالفريق الساحلي، التواصل مع إدارة الأهلي للحصول على موافقتهم بإلغاء هذا البند، ولكن محاولاته باءت بالفشل.

ويلتقي الجونة الأهلي، مساء بعد غدٍ الأحد على ملعب الجونة ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وكان مسؤولو النادي الأهلي، أبدوا تحفظهم على التعليق على قرار بيع نادي بيراميدز ونقل مليكته من إلى الإماراتي سالم الشامسي.

وقال مصدر بالنادي الأهلي في تصريحات صحفية، إن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب ملتزم الصمت حالياً حتى تتضح الرؤية له بشكل أكبر.

وأوضح المصدر أن مجلس إدارة النادي الأهلي قد كشف موقفه في وقت سابق في ملعب اتحاد الكرة وهو المنوط به حل الأزمة سواء في وجود آل الشيخ أو بعد رحيله.

كما يرفض النادي الأهلي قرار اتحاد الكرة بخوض مواجهة بيراميدز في 28 فبراير في كأس مصر بدلًا من الدوري.

وأعلن نادي بيراميدز عن انتقال ملكية النادي اليوم الجمعة بشكل رسمي من تركي آل الشيخ رئيس الهيئة للترفيه في السعودية إلى رجل الأعمال الإماراتي سالم سعيد الشامسي.