الارشيف / اخبار الرياضه

رياضة | تسريب عقوبة راموس بدوري أبطال أوروبا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تسريب عقوبة راموس بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تحقيقَا رسميًا ضد الدولي الإسباني سيرجيو راموس قائد ، بعد حصوله على بطاقة صفراء أمام أياكس في بطولة .

 

واتهم "راموس" بأنه تعمد الحصول على بطاقة صفراء في مباراة اياكس الهولندي، حتى لا يشارك في لقاء العودة ويصبح سجله خاليًا من البطاقات الصفراء إذا تأهل فريقه للدور ربع نهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

Advertisements

 

وذكرت شبكة "جول" العالمية، أن "راموس" قد يواجه نفس العقوبة التي عوقب بها الفرنسي "جيوفري كوندوبيا" لاعب وسط فالنسيا.

 

وأعلن اليويفا اليوم، معاقبة "كوندوبيا" بحرمانه من المشاركة مع الخفافيش لثلاث مباريات في الدوري الأوروبي، بعدما تعمد الحصول على بطاقة صفراء في مواجهة سلتيك الاسكتلندي.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى