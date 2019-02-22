شريك تركي آل الشيخ .. شاهد اللقاء الأول وصورة مالك بيراميدز الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

أعلن نادي بيراميدز، نقل ملكيته إلى المستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي، وتصفية استثمارات المالك السابق تركي آل الشيخ في مصر - وقف بيان صادر عن النادي، نشره "آل الشيخ" على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

وظهر سالم الشامسي، في لقاء مع قناة "أم بي سي" بصحبة مجلس إدارة النادي بقيادة تركي آل الشيخ فى السابع من فبراير الجاري.

وقال تركي آل الشيخ عن سالم الشامسي - الذي شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة نادي بيراميدز وأحد المساهمين فى النادي "الأخ سالم هو المنوط بيه وضع نظام في مجلس الإدارة والعمل المؤسساتي واللائحة لصنع نادي منظم".

وأضاف آل الشيخ "أحنا فريق عمل كامل، الإخوان في الإمارات يملكون أربعة أو خمسة أندية في قارات مختلفة وأقنتعتهم باقتحام قارة أفريقيا عبر بيراميدز، وخاضوا المخاطرة معي، لم أكن استطيع أن أفعل ذلك بدونهم".

Advertisements

وقدم تركي آل الشيخ، عمر الناظر على إنه رئيس مجلس إدارة نادي بيراميدز، وسالم الشامسي نائب رئيس مجلس الإدارة، وأحمد جمعة الرميثي عضو مجلس الإدارة.

ومن جانبه، قال الشامسي "التحدي موجود وكل يوم هناك تحدي جديد، عازمون على تأسيس على منظومة إدارية عليا، ستكون من أوائل الأندية في الحوكمة".

وأنهى "لن نتحدث عن المفاجأت، طموحتنا كبيرة".