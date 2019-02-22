قرعة يوروبا ليج.. مواجهة فرنسية لآرسنال "النني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أوقعت قرعة دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي، التي سُحبت اليوم الجمعة في مدينة نيون السويسرية، فريق آرسنال الذي يلعب في صفوفه الدولي المصري محمد النني في مواجهة رين الفرنسي.

كما أسفرت القرعة عن مواجهة تشيلسي الإنجليزي لدينامو كييف الأوكراني، وإشبيلية الإسباني، الأكثر تتويجا بلقب "يوروبا ليج" برصيد خمسة ألقاب، في مواجهة سلافيا براج التشيكي.

ونستعرض جدول مباريات دور الـ16 في الدوري الأوروبي:

- آرسنال الإنجليزي ورين الفرنسي.

- تشيلسي الإنجليزي ودينامو كييف الأوكراني.

- إشبيلية الإسباني وسلافيا براج التشيكي.

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- آينتراخت فرانكفورت الألماني وإنتر ميلان الإيطالي.

- دينامو زغرب الكرواتي وبنفيكا البرتغالي.

- نابولي الإيطالي وسالزبورج النمساوي.

- فالنسيا الإسباني وكراسنودار الروسي.

- زينيت سان بطرسبرج الروسي وفياريال الإسباني.

جدير بالذكر أن المباراة النهائية للدوري الأوروبي ستقام يوم 29 مايو في الإستاد الأولمبي في باكو عاصمة أذربيجان.