أربعة أندية من البريميرليج يواجهون نفس مصير تشيلسي

انهى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الجدل الدائر حول وضعية نادي تشيلسي القانونية في سوق الانتقالات، بإصدار قرار رسمي ضده، اليوم الجمعة، بحظره من إجراء صفقات جديدة في فترتي الميركاتو الصيفي 2019 والميركاتو الشتوي 2020، ليتفرغ لملفات أندية إنجليزية أخرى ارتكبت أخطاء مماثلة.

وتعاقد تشيلسي مع 29 لاعبًا قاصرًا (تحت السن القانوني للانتقال) خلال السنوات الخمس الماضية، ما اعتبره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خرقًا متعمدًا للمادة رقم 19 في لوائح التعاقدات.

ومن المتوقع ألا يكون تشيلسي الفريق الإنجليزي الوحيد الذي يمنع من قبل الفيفا لإبرام صفقات خلال الميركاتو الصيفي المقبل، فيوجد أربعة أندية أخرى تواجه خطر الإيقاف.

وسيتسبب حظر تشيلسي من دخول سوق الانتقالات في تغيير ليس بالهين لأحد أكبر فرق الدوري الإنجليزي الممتاز خلال السنوات الـ 15 الماضية، وأكثرهم اعتمادًا في نجاحاته على الميركاتو منذ تولي رومان أبراموفيتش مسؤولية الصرف عليه وامتلاك جميع أسهمه.

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وقالت مصادر صحيفة ذا صن البريطانية “مسؤولو الفيفا يحققون في سياسات التعاقد مع اللاعبين صغار السن لأربعة أندية أخرى بالدوري الإنجليزي الممتاز، وإذا تأكد الفيفا من خرق تلك الأندية للوائح سيتم معاقبتهم بعقوبة مماثلة للتي تعرض لها تشيلسي”.

ورفض الاتحاد الدولي الكشف عن هوية الأندية، لكن من المتوقع أن يكون آرسنال ومانشستر سيتي وليفربول أحدهم، بسبب تعاقدهم المستمر مع لاعبين صغار السن.

في سياق متصل، أكد متحدث باسم تشيلسي أن النادي سيستأنف القرار المتخذ ضده، ومن المرجح أن يتمكن من رفع عقوبة ما بعد هذا الصيف، مما يسمح له بإجراء انتقالات في الميركاتو الشتوي 2020.

وأضاف البيان “تلقى نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الجمعة، قرارًا من اللجنة التأديبية في الفيفا، فيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة للوائح الفيفا، والتي تتعلق بالنقل الدولي للاعبين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا”.

وأوضح تشيلسي “يفرض القرار حظرًا على انضمام أي لاعب للفريق لفترتين متتاليتين من التسجيل وغرامة قدرها 600 ألف فرنك سويسري. تشيلسي يدحض بشكل قاطع قرارات اللجنة التأديبية للفيفا، وبالتالي سوف يستأنف القرارات، ويود أن يؤكد النادي على احترامه الكامل للعمل الهام الذي يقوم به الفيفا فيما يتعلق بحماية اللاعبين القاصرين، وإنه قد تعاون بشكل كامل مع الفيفا طوال فترة تحقيقاته”.

وختم “تم توجيه الاتهام إلى تشيلسي على أساس خرقه للمادتين 19.1 و19.3 فيما يتعلق بـ 92 لاعبًا، وأكدنا عدم حدوث خرق للوائح فيما يتعلق بـ 63 لاعبًا، لكن النادي يشعر بخيبة أمل كبيرة لأن الفيفا لم يقبل طلبات النادي فيما يتعلق باللاعبين الـ 29 المتبقين. تشيلسي تصرف وفقًا للأنظمة ذات الصلة وسيقدم استئنافه للفيفا قريبًا”.

مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا (صور: Getty)