انطلاق البطولة الأفريقية للخماسي الحديث.. اليوم

تنطلق اليوم السـبت 23 فبراير الجارى البطولة الأفريقية للخماسى الحديث ، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 ، والتى تستضيفها مصر على ملاعب نادى بلاتينيوم بالتجمع الخامس .
ومن جانبه، أكد المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصرى للخماسى الحديث أن ملاعب البطولة بنادى بلاتينيوم مجهزة على أعلى مستوى لإستقبال مثل هذا الحدث العظيم والذى سوف يتأهل من خلاله إلى أوليمبياد طوكيو 2020 مباشرة اثنين فقط ( الفائزون بالميدالية الذهبية ) ، مشيرا الى أنه واثـق من إستعداد المنتخب القومى المصرىبالفوز بالبطولة والتأهل مباشرة لاولمبياد طوكيو من خلال حجز مقعدين للأوليمبياد ، وإقتناصهما من جنوب أفريقيا المنافس الاساسى لمصر .
وأضاف العريان أن الإتحـاد المصرى للخماسي الحديث نال شرف تنظيم البطولة الأفريقية بالتزامن مع تنظيم بطولة كأس العالم بنادى بلاتينيوم بالتجمع الخامس حيث أكدت 31 دولة مشاركتها بكأس العالم ، مما يمنح مصر تحقيق نتائج إيجابية صاحبة الارض والجمهور بصفتها البلد المضيف ، هذا الى
ومن المنتظر أن يحضر فعاليات البطولة كل من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة داعم البطولة وكافة البطولات لاخراجها فى ابهى صورها ، الى جانب كلاوس شورمان رئيس الإتحاد الدولى للخماسي الحديث ، وعدد من رؤساء الأندية والإتحادات الرياضية الذى تم دعوتهم للحضور
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