قلق في الإسماعيلي من خبرة مدرب شباب قسنطينة بالكرة المصرية

الفرنسى دينس لافانى مدرب شباب قسنطينة كتبت: نورهان فضل يقود شباب قسنطينة الجزائرى الفرنسى دينس لافانى والذى سبق له التدريب فريقى الاتحاد السكندرى وسموحة. ويستضيف الإسماعيلى منافسه شباب قسنطينة الجزائرى السبت المقبل باستاد برج العرب بالاسكندرية فى إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة دورى أبطال افريقيا. الجولة الثالثة من بطولة دورى أبطال افريقيا. ويحمل المدرب الفرنسى أرقام مميزة مع الفريقين بالدورى المصرى وقاد لافانى الاتحاد فى 19 مباراة وحقق خلالها الفوز فى 7 مباريات والتعادل فى 8 لقاءات وخسارة 3 مواجهات بجانب توديع كأس مصر على يد انبى. وقاد لافانى فريق سموحة فى 13 لقاء حقق خلالهم الفوز فى 3 لقاءات والتعادل فى مباراة واحدة وخسارة 9 مواجهات.

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