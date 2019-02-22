قلق في الإسماعيلي من خبرة مدرب شباب قسنطينة بالكرة المصرية

يقود شباب قسنطينة الجزائرى الفرنسى دينس لافانى والذى سبق له التدريب فريقى الاتحاد السكندرى وسموحة.
ويستضيف الإسماعيلى منافسه شباب قسنطينة الجزائرى السبت المقبل باستاد برج العرب بالاسكندرية فى إطار منافساتالجولة الثالثة من بطولة دورى أبطال افريقيا.
ويحمل المدرب الفرنسى أرقام مميزة مع الفريقين بالدورى المصرى وقاد لافانى الاتحاد فى 19 مباراة وحقق
وقاد لافانى فريق سموحة فى 13 لقاء حقق خلالهم الفوز فى 3 لقاءات والتعادل فى مباراة واحدة وخسارة 9 مواجهات.
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