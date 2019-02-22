200 لاعب يشارك في البطولة العربية لسلاح الشيش ببني سويف

بنى سويف- محسن عبدالكريم:

أكد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف أن الجامعة جاهزة لتنظيم البطولة العربية للمبارزة بسلاح الشيش والتي ستنطلق بعد غد الأحد، وقال إن جامعة بني سويف تعد من الجامعات المتميزة والمتفوقة فى هذه الرياضة، لذلك اختصت الجامعة بتنظيم تلك البطولة منذ عام 2015، وحتى الآن، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده مع الصحفيين والإعلاميين بالمحافظة.

وأشار إلى أنه لا يوجد أي جامعات بمصر تنظم مثل هذه البطولات النوعية، فهي بطولة متخصصة واحترافية، واكتسبت شهرة كبرى في

الفترة السابقة، وتتميز في كثرة أعداد المشاركين، وإبراز دور الجامعة والأنشطة الخاصة بها وارتفاع تصنيفها، مشيراً إلى أن إجمالي عدد اللاعبين المشاركين وصل إلي (200) لاعب، ومازال التسجيل مفتوحاً حتى غد.

وسيبدأ حضور الوفد من اليوم من دول: (السعودية، العراق، لبنان، الكويت، الأردن، تونس، الإمارات، البحرين)، بمشاركة 18 جامعة مصرية و12 جامعة عربية، وستبدأ المباريات الفردية يوم الأحد.

وأضاف الدكتور منصور حسن أن إقامة المشاركين سوف

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تكون بمركز المؤتمرات بكورنيش النيل، وسيتم التعاون مع المدينة الجامعية، بالإضافة إلى دار الضيافة، موضحاً أن المحافظة ستبدأ في تزيين الكوبري الرئيسي بأعلام الدول المشاركة، كما ستتم كافة الترتيبات الأخرى من خلال عدد من اللجان، ومنها: اللجنة الفنية، ولجنة الإقامة، ولجنة الإعاشة، ولجنة الإعلام، ولجنة التمويل، ولدينا أجهزة التحكيم الإلكتروني.

كما أعلن الدكتور منصور حسن عن تنظيم حفلة سمر بالزي الوطني الخاص بكل دولة على هامش الافتتاح، موضحاً أن الختام للبطولة، سوف يكون على مسرح الجامعة، مع توزيع الجوائز بما قيمته 54 ألف جنيه، للأول والثاني والثالث، في حضور وزير التعليم العالي ووزير الشباب والرياضة وستكون هناك فقرة فنية متميزة.