محاضرة بالفيديو للاعبي الإسماعيلي قبل مواجهة شباب قسنطينة

الاسماعيلي

كتبت: نورهان فضل

قرر البلجيكى سيدومير يانيفسكى المدير الفني بالنادي الإسماعيلي بإقامة محاضرة فنية بالفيديو لشرح أبرز نقاط القوة والضعف لشباب قسنطينة الجزائرى قبل المواجهة التى ستجمعهما غدا السبت بدورى ابطال افريقيا.

وكان الجهاز الفنى قد تابع عدة تسجيلات للفريق المنافس من أجل شرحها للاعبين تمهيدا لاستغلالها من أجل السعى نحو تحقيق نتيجة إيجابية تسهم فى

اعادة الدراويش لاحياء فرصة فى التأهل عن تلك المجموعة.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانا ختاميا فى سرية من أجل الحفاظ على تركيز قبل المباراة التى ستقام بدون حضور جماهيرى طبقا لعقوبة الكاف.