فيفا يوقع عقوبة قاسية على تشيلسي والاتحاد الإنجليزي

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فرض عقوبة قاسية على فريق تشيلسي الإنجليزي، على خلفية خرقه لقواعد التعاقد مع اللاعبين الشبان.
وكشف "فيفا" في بيان رسمي، أن تشيلسي وفعت عليه عقوبة بمنعه من قيد لاعبين جدد لفترتي انتقالات مقبلتين، وذلك بعد إدانة الفريقالإنجليزي بخرق لوائح وقوانين التعاقد مع اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.
كما فرضت "فيفا" 390 ألف جنيه استيرليني غرامة مالية على الاتحاد الإنجليزي، و460 ألف جنيه استيرليني على فريق تشيلسي.
ورد الاتحاد الإنجليزي في بيان أنه يرفض نتائج التحقيقات التي أجرتها "فيفا"، وبالتالي سيلجأون للاستئناف على هذا القرار.
وكشفت "سكاي سبورت" أن تحقيقات الفيفا استمرت لمدة ثلاث سنوات في تقصي اختراقات تشيلسي لقواعد التعاقد مع لاعبين قصر.
الجدير بالذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قد فرض عقوبة حرمان الأندية من قيد لاعبين على أندية ريال مدريد وبرشلونة وأتليتكو مدريد.
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