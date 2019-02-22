انطلاق المعسكر الدولي لإعداد الناشئين تحت إشراف اتحاد الجمباز

المعسكر الدولي لاعداد ناشئي الجمباز كتب - عبدالرحمن أبوهاشم ينظم الدكتور إيهاب أمين رئيس الإتحاد المصرى ونائب رئيس الإتحاد الإفريقي ورئيس منطقة شمال إفريقيا للجمباز المعسكر الدولى لإعداد الناشئين لدول الشمال الإفريقي بالمركز الأوليمبى لإعداد المنتخبات الوطنية بالمعادى على نفقة الإتحاد الدولى والذى انطلق مساء أمس الخميس . ويستمر المعسكر لمدة أسبوع بمشاركة أربع دول هى مصر الدولة المستضيفة وتونس والجزائر وليبيا ، تشارك كل دولة فى المعسكر بثلاثة إلى أربعة مدربين وستة لاعبين ولاعبات فى الجمباز الفنى بنين وبنات. ولاعبات فى الجمباز الفنى بنين وبنات. ويحاضر فى المعسكر اثنين من الخبراء الدوليين بالاتحاد الدولى للعبة، حيث يلقيان محاضرات على المدربين، ومنحهم كورسات تدريبية فى فنون اللعبة، وتعريفهم بأحدث طرق التدريب العالمية، كما يقوم الخبيران بتدريب اللاعبين المشاركين فى المعسكر . صرح الدكتور إيهاب امين بأن ذلك يأتى تماشيا مع سياسة الدولة المصرية

ورئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا للإتحاد الإفريقى والإهتمام بالقارة السمراء والتقارب مع الدول الإفريقية ، مشيرا إلى أن الرياضة قطاع مهم جدا لزيادة التقارب والتجانس بين أبناء القارة الإفريقية التى تذخر بالمواهب الفذة فى كل الألعاب ما يجعل أبطالها قادرون على الوقوف فوق منصات التتويج ، والفوز بالبطولات المختلفة ، مؤكدا أنه قام بدمج المنتخبات الوطنية المصرية المختلفة فى الجمباز الفنى للتدريب فى المركز الأوليمبى أثناء المعسكر للإستفادة من خبرات الدول المشاركة ، ولتوثيق أواصر التعاون مع دول الشمال الإفريقى .

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