مدرب شباب الإسماعيلي يقود مران المستبعدين من معسكر الإسكندرية

أحمد فكرى الصغير مدرب الإسماعيلى97 كتبت: نورهان فضل يقود أحمد فكرى الصغير، مدرب فريق الإسماعيلى مواليد 97 لاعبى الفريق الأول المستبعدين من معسكر الإسكندرية الذى يستمر لمدة أسبوع. ووافق مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان على خوض الفريق معسكر مطول بالإسكندرية استعدادا لمباراتى شباب قسنطينة (السبت) فى دورى ابطال أفريقيا وطلائع الجيش (الثلاثاء) بالدورى الممتاز والمقرر اقامتهما باستاد برج العرب بالإسكندرية. بالدورى الممتاز والمقرر اقامتهما باستاد برج العرب بالإسكندرية. جدير بالذكر أن البلجيكى سيدومير يانيفسكى المدير الفنى قد اصطحب 22 لاعبا لمعسكر الاسكندرية وهم : حراسة المرمى: محمد مجدي – محمد فوزي – أيمن رجب. Advertisements خط الدفاع: طارق طه – محمد مجدي الجمل – محمد هاشم – باهر المحمدي – ريتشارد بافور – محمود متولي – أسامة إبراهيم – أحمد أيمن. خط الوسط: عماد حمدي – إبراهيم عبدالخالق – محمود عبدالعاطي «دونجا» – محمد صادق – عبدالرحمن مجدى – كريم بامبو – وجيه عبدالحكيم – محمد الضرف. خط الهجوم: بنسون شيلونجو – أودا مارشال – يحيى زايد.

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