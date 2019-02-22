مستند.. الأولمبية تخطر وزارة الرياضة بتعيين لجنة مؤقتة لإدارة اتحاد الطائرة

أحمد عبد الدايم كتب- عماد يونس أصدرت اللجنة الاولمبية خطاباً رسمياً لوزارة الشباب والرياضة بخصوص مشكلة اتحاد الكرة الطائرة بأن تتولى لجنة برئاسة احمد عبد الدايم المدير التنفيذي للاتحاد، وعفيفي شحاته برئاسة احمد عبد الدايم المدير التنفيذي للاتحاد، وعفيفي شحاتهالمدير المالي، إدارة الأمور داخل اتحاد الطائرة حتى انعقاد اول جمعية عمومية عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد بدلاً من المجلس المنحل .



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