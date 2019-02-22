محمود متولي يستعيد ذكريات ركلة الجزاء في شباك بطل الجزائر

الاسماعيلي كتبت: نورهان فضل يستضيف الإسماعيلى منافسه شباب قسنطينة الجزائرى غدا السبت باستاد برج العرب بالاسكندرية لحساب الجولة الثالثة من بطولة دورى أبطال افريقيا. وشارك محمود متولى قائد الفريق أمام فريق جزائرى من قبل وكان ضد اتحاد العاصمة فى إياب نصف نهائى ببطولة دورى أبطال العرب عام 2013. نهائى ببطولة دورى أبطال العرب عام 2013. وسجل متولى خلال تلك المباراة ركلة جزاء ناجحة من أربع ركلات تم تسديدهم الا أن الدراويش ودع البطولة بركلات الحظ بنتيجة Advertisements (4-3) اثر انتهاء مباراتى الذهاب والإياب بالتعادل السلبى. أحرز للاسماعيلى: ( عمر السولية – جون انطوى – محمود متولى ) وأهدر كل من أحمد خيرى وايمن المحمدى، فى المقابل سجل لاتحاد العاصمة كل من ( سعيد تيدجار – بوشامة – مفتاح – بن موسى ) وأهدر دهام.

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