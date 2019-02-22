تدريبات إضافية لرمضان صبحي بعد نهاية مران الأهلي

رمضان صبحي لاعب الأهليكتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:
خاض رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات فردية إضافية عقب انتهاء المران الصباحي اليوم.
وعقد اللاعب جلسة فنية مع
ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة بعد غد الأحد في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
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