تدريبات إضافية لرمضان صبحي بعد نهاية مران الأهلي

رمضان صبحي لاعب الأهلي كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال: خاض رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات فردية إضافية عقب انتهاء المران الصباحي اليوم.

وعقد اللاعب جلسة فنية مع مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق وأعقبها خضوع اللاعب لتدريب التسديد على المرمى تحت إشراف محمد

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة بعد غد الأحد في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق وأعقبها خضوع اللاعب لتدريب التسديد على المرمى تحت إشراف محمديوسف المدرب العام للفريق، حيث خضع اللاعب لوحدة تدريبية (واحد على واحد) بمشاركة يوسف للتسديد على المرمى.ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة بعد غد الأحد في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

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