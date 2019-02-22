رياضة | 5 معلومات لا تفوتك عن "سالم الشامسي" مالك نادي بيراميدز الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 معلومات لا تفوتك عن "سالم الشامسي" مالك نادي بيراميدز الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الجمعة، رسمياً نقل ملكية النادي إلى المستتسمر الإماراتي سعادة الاستاذ سالم سعيد الشامسي.

كما أشارت الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز، أيضاً تصفية جميع الاستثمارات الرياضية للمالك السابق معالي المستشار تركي آل الشيخ في مصر.

ويحتل نادي بيراميدز حالياً المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 54 نقطة حيثُ لعب الفريق 23 مباراة وفاز في 12 لقاء وتعادل 9 مباريات وخسر لقاءاين.

وفيما يلي نرصد لكم عبر موقع "الخليج 365 الرياضي" أبرز المعلومات عن الإماراتي سالم سعيد الشامسي:

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- سالم سعيد الشامسي هو مستثمر إماراتي معروف.

-مشجع لنادي العين الإماراتي ويلقي إليه العديد من الأشعار.

- يملك مؤسسة للمقاولات العامة تسمى "مؤسسة سالم سعيد الشامسي" تتواجد في مدينة العين.

- ويشارك "الشامسي" في سباقات الجمال والراليات التي اعتاد التنافس فيها.

- يشغل منصب نائب رئيس نادي بيراميدز وأحد المساهمين في النادي.