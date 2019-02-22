رياضة | أول رسالة من تركي آل الشيخ لمالك بيراميدز الجديد (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رسالة من تركي آل الشيخ لمالك بيراميدز الجديد (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه المستشار تركي آل الشيخ رئيس هئية الترفيه بالمملكة العربية السعودية، رسالة إلى المستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي.

وكتب تركي آل الشيخ في البيان الذي نشره عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "أعرب المالك السابق عن تمنياته بالتوفيق لسعادة الأستاذ سالم الشامسي مع خالص شكره وتقديره لكل من عمل معهم في المرحلة الماضية في النادي".

تركي آل الشيخ ينهي استثماراته الرياضية في مصر

قرر المستشار تركي آل الشيخ مستشار هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، إنهاء استثماراته الرياضية في مصر ونقل ملكية نادي بيراميدز إلى المستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي.

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وكتبت الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": " يعلن نادي بيراميدز عن نقل ملكية النادي بالكامل للمستثمر الإماراتي سعادة الأستاذ سالم سعيد الشامسي.. وتصفية جميع الاستثمارات الرياضية للمالك السابق معالي المستشار تركي آل الشيخ في مصر".

تركي آل الشيخ يوجه رسالة شكر لكل من تعامل معهم في مصر

حرص المستشار تركي آل الشيخ رئيس هئية الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي بيراميدز، على توجيه رسالة شكر لكل من تعامل معهم في مصر.

وكتب "تركي" عبر صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تحية لي كل من تعاملت معهم في مصر الحبيبة واخص بالذكر المستشار مرتضى منصور وأحمد وأمير وحسام البدري وأحمد حسن وحسام حسن وإبراهيم وهادي خشبه ومحمد العاصي وهاني أبوريدة ومحمد كامل ومدحت شلبي وأحمد عفيفي وإبراهيم فايق ورضا عبدالعال وخالد الغندور وميدو وعمرو أديب وعمرو دياب ومحمد حماقي ومحمد هنيدي وهاني فرحات ومحمد رمضان ورامي امام وأيمن بهجت قمر وأمير طعيمة وخالد تاج وعمرو مصطفى وهاني فرحات وطارق مدكور وخالد عز وحماده إسماعيل وجمال ومدحت العدل ومحسن جابر وهاني شاكر وعمرو الليثي وإيهاب جلال ولاعبي وإداري بيراميدز مع حفظ الالقاب والمعذرة اذا نسيت حد".