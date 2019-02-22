رياضة | تعرف على سالم الشامسي مالك نادي بيراميدز الجديد

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أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي بيراميدز، عن انتقال ملكية النادي المستثمر الإماراتي سالم الشامسي.

ويعد الأستاذ سالم سعيد الشامسي هو نائب رئيس نادي بيراميدز الحالي، وهو مستثمر إماراتي معروف بحبه لكرة القدم.

وهنا نستعرض أبرز المعلومات عنه:

-أحد أبرز المستثمرين في مجالا المقاولات العامة في الإمارات.

-يمتلك شركة ومؤسسة سالم سعيد الشامسي في مدينة العين الإماراتية.

-يمتلك ما يقرب من 15 شركة تختص بمجالات صناعية مختلفة في مختلف انحاء الإمارات.

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-أسس الشركة الأم “مؤسسة سالم الشمسي” في عام 2004 برأس مال 200 ألف درهم إماراتي.

-مشجع لنادي العين الإماراتي ويلقي إليه العديد من الأشعار.

-يؤلف داووين شعر حيث يهتم على صفحاته الخاصة بإعلانها بشكل دوري.

-يهتم بتربية النسور والخيول في بلده الإمارات

-يفضل قلة الظهور والغياب عن المناسبات ويتضح ذلك في قلة المعلومات عنه.

-يعتبر من أغنى رجال الأعمال في الإمارات.

-نائب رئيس نادي بيراميدز.

وكان "آل الشيخ" قد نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بيانا نُشر أيضا على صفحة نادي بيراميدز قال فيه: "يعلن نادي بيراميدز عن نقل ملكية النادي بالكامل للمستثمر الإماراتي سعادة الأستاذ سالم سعيد الشامسي.. وتصفية جميع الاستثمارات الرياضية للمالك السابق معالي المستشار تركي آل الشيخ في مصر".