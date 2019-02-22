رياضة | عاجل.. تركي آل الشيخ ينهي استثماراته الرياضية في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تركي آل الشيخ ينهي استثماراته الرياضية في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر المستشار تركي آل الشيخ مستشار هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، إنهاء استثماراته الرياضية في مصر ونقل ملكية نادي بيراميدز إلى المستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي.

وكتبت الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": " يعلن نادي بيراميدز عن نقل ملكية النادي بالكامل للمستثمر الإماراتي سعادة الأستاذ سالم سعيد الشامسي.. وتصفية جميع الاستثمارات الرياضية للمالك السابق معالي المستشار تركي آل الشيخ في مصر".

وأضافت: "أعرب المالك السابق عن تمنياته بالتوفيق لسعادة الاستاذ سالم الشامسي مع خالص شكره وتقديره لكل من عمل معهم في المرحلة الماضية في النادي".

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