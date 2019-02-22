رياضة | عاجل.. تركي آل الشيخ ينهي استثماراته الرياضية في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تركي آل الشيخ ينهي استثماراته الرياضية في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قرر المستشار تركي آل الشيخ مستشار هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، إنهاء استثماراته الرياضية في مصر ونقل ملكية نادي بيراميدز إلى المستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي.
وكتبت الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": " يعلن نادي بيراميدز عن نقل ملكية النادي بالكامل للمستثمر الإماراتي سعادة الأستاذ سالم سعيد الشامسي.. وتصفية جميع الاستثمارات الرياضية للمالك السابق معالي المستشار تركي آل الشيخ في مصر".
وأضافت: "أعرب المالك السابق عن تمنياته بالتوفيق لسعادة الاستاذ سالم الشامسي مع خالص شكره وتقديره لكل من عمل معهم في المرحلة الماضية في النادي".
تركي آل الشيخ يوجه رسالة شكر لكل من تعامل معهم في مصر
حرص المستشار تركي آل الشيخ رئيس هئية الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي بيراميدز، على توجيه رسالة شكر لكل من تعامل معهم في مصر.
وكتب "تركي" عبر صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تحية لي كل من تعاملت معهم في مصر الحبيبة واخص بالذكر المستشار مرتضى منصور وأحمد وأمير وحسام البدري وأحمد حسن وحسام حسن وإبراهيم وهادي خشبه ومحمد العاصي وهاني أبوريدة ومحمد كامل ومدحت شلبي وأحمد عفيفي وإبراهيم فايق ورضا عبدالعال وخالد الغندور وميدو وعمرو أديب وعمرو دياب ومحمد حماقي ومحمد هنيدي وهاني فرحات ومحمد رمضان ورامي امام وأيمن بهجت قمر وأمير طعيمة وخالد تاج وعمرو مصطفى وهاني فرحات وطارق مدكور وخالد عز وحماده إسماعيل وجمال ومدحت العدل ومحسن جابر وهاني شاكر وعمرو الليثي وإيهاب جلال ولاعبي وإداري بيراميدز مع حفظ الالقاب والمعذرة اذا نسيت حد".