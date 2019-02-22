رياضة | عاجل.. نقل ملكية نادي بيراميدز لـ"سالم سعيد الشامسي"

حرص المستشار تركي آل الشيخ رئيس هئية الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي بيراميدز، على توجيه رسالة شكر لكل من تعامل معهم في مصر.

وكتب "تركي" عبر صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تحية لي كل من تعاملت معهم في مصر الحبيبة واخص بالذكر المستشار مرتضى منصور وأحمد وأمير وحسام البدري وأحمد حسن وحسام حسن وإبراهيم وهادي خشبه ومحمد العاصي وهاني أبوريدة ومحمد كامل ومدحت شلبي وأحمد عفيفي وإبراهيم فايق ورضا عبدالعال وخالد الغندور وميدو وعمرو أديب وعمرو دياب ومحمد حماقي ومحمد هنيدي وهاني فرحات ومحمد رمضان ورامي امام وأيمن بهجت قمر وأمير طعيمة وخالد تاج وعمرو مصطفى وهاني فرحات وطارق مدكور وخالد عز وحماده إسماعيل وجمال ومدحت العدل ومحسن جابر وهاني شاكر وعمرو الليثي وإيهاب جلال ولاعبي وإداري بيراميدز مع حفظ الالقاب والمعذرة اذا نسيت حد".

تركي آل الشيخ يرد على بيان الأهلي

علق المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس هيئة الترفيه السعودية، على قرار اجتماع مجلس إدارة الأهلي، بالتمسك بعدم استبدال مباراته أمام بيراميدز بالكأس بدلا من الدوري والمقرر لها يوم ٢٨ من شهر فبراير الجاري.

وكتب أل الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل "قيس بوك" :"لا اتوقع ينسحبون ... ان شاء الله يوم المباراة نراهم في الملعب لنهم فريق وتاريخ كبير".

عاجل.. الأهلي يصدر قراره الرسمي في أزمة مباراة بيراميدز

قرر مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه اليوم برئاسة محمود الخطيب الالتزام بقرار مجلس الإدارة في اجتماعه الطارئ بتاريخ 9-2-2019 ونصه (الرفض القاطع لاستبدال أية مباراة للأهلي في بطولة الدوري بمباراة أخرى في مسابقة الكأس استجابًة لضغوط أي طرف، خاصة وأن اتحاد الكرة هو الذي أعد جدول الدوري بنفسه دون تدخل من أية جهة وهو الأولى بالالتزام بجدوله والحفاظ على ثوابته قبل الأندية) وتم إخطار اتحاد الكرة بهذا القرار في 10-2-2019 قبل إجرائه أية تعديلات جديدة على جدول الدوري .

كما قرر مجلس الأهلي التأكيد على احتفاظ النادي بكافة الحقوق المشروعة دون تفريط حيال الإجراءات القانونية التي اتخذها مجلس الإدارة بخصوص انتهاك اللوائح في اجتماع اتحاد الكرة مع رؤساء وممثلي الأندية.