رياضة | مخطط الأهلي لخطف صفقة الموسم من الزمالك وبيراميدز في الصيف المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مخطط الأهلي لخطف صفقة الموسم من الزمالك وبيراميدز في الصيف المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ مسئولو النادي الأهلي، في الدخول في مفاوضات قوية مع محمد عواد حارس الإسماعيلي والمعار حاليا لصفوف الوحدة السعودي، من أجل ضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتوصل الأهلي لاتفاق مبدئي مع الحارس، والذي عبر عن استعداده للعب بالأهلي، بشرط موافقة مسئولي الإسماعيلي على انتقاله لقلعة الجزيرة.

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ويدرس الأهلي تقديم عرض مالي ضخم لضم اللاعب، بالإضافة لإعارة لاعبين من الفريق كان قد طلبهم الإسماعيلي في الميركاتو الشتوي الماضي.

ويقدم محمد عواد مستوى رائع هذا الموسم بالدوري السعودي مع فريقه الوحدة، جعل العديد من الأندية ترغب في ضمه وفي مقدمتهم الأهلي والزمالك وبيراميدز، ويسعى الأهلي لحسم الصفقة قبل الزمالك وبيراميدز.