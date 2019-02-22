اونلاين | كورة لايف - kora live مشاهدة مباراة التعاون والباطن بث مباشر (كول كورة)

يلتقي فريقي التعاون والباطن ضمن بطولة الدوري السعودي للمحترفين 2019، الدور الثاني، التعاون في مواجهة مثيرة ضد نادي الباطن من أجل الفوز علي حسابه وحصد ثلاث نقاط جديدة في مشواره بالدوري، وكان الفريق قد نجح بالفوز بخماسية في لقاء الدور الأول، وكان الفريق التعاوني قد نجح بالفوز علي حساب نادي أحد في اللقاء الماضي، بينما لم يستطع نادي الباطن الفوز أو التعادل في آخر ثلاث لقاءات ماضية.

كورة لايف - kora live مشاهدة مباراة التعاون والباطن بث مباشر (كول كورة)

تنطلق المواجهة بين فريقي التعاون والباطن في تمام الساعة 15:55 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 14:55 بتوقيت القاهرة، رابط مشاهدة مباراة التعاون والباطن مباشر في لقاء اليوم الجمعة 22 / فبراير / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

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كورة لايف - kora live مشاهدة مباراة التعاون والباطن بث مباشر (كول كورة)

مشاهدة مباراة التعاون والباطن مباشر

ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي التعاون والباطن مباشر من هنا..

