اونلاين | مشاهدة مباراة حرس الحدود والمقاصة بث مباشر في الدوري المصري

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مشاهدة مباراة حرس الحدود والمقاصة بث مباشر في الدوري المصري

تفتتح اليوم الجمعة منافسات الجولة الـ24 من الدورى الممتاز، بمواجهتين، الأولى ستكون بين حرس الحدود ومصر للمقاصة، على استاد المكس بالإسكندرية فى الساعة الثالثة عصراً، حيث يحتل الحرس المركز الـ11 برصيد 25 نقطة، والمقاصة فى المركز الخامس برصيد 34 نقطة.

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ويسعى الفريق العسكرى بقيادة طارق العشرى إلى العودة للانتصارات الغائبة منذ الفوز على الداخلية الشهر الماضى، وحققوا نقطة واحدة خلال آخر 3 مباريات، وأكد طارق العشرى أن المباراة فاصلة فى مشوار الحرس فى بطولة الدورى هذا الموسم، وأن الفريق يعانى من إجهاد كبير بسبب ضغط المباريات.