انت الان تتابع تفاصيل خبر رئيس أتلتيكو مدريد يفتح النار على رونالدو..ماذا قال؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 22 فبراير 2019 02:23 مساءً - رد إنريكي سيريزو، رئيس أتلتيكو مدريد الإسباني، على كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي بتصريح مثير للجدل، وذلك عقب فوز "الروخي بلانكوس" على "السيدة العجوز" بهدفين نظيفين يوم الأربعاء، في دوري الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وتعرض رونالدو لهتافات استفزازية من جماهير أتلتيكو مدريد خلال الشوط الأول، ورد على طريقته الخاصة بعد أن فتح كف يده ليشير إلى حصوله على خمسة ألقاب دوري أبطال أوروبا، وكرر الأمر ذاته عقب نهاية المباراة أيضاً.

ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية تصريحات سيريزو، الخميس، التي أدلى بها لإحدى الإذاعات الإيطالية، وأكد خلالها أن رونالدو لا يملك سوى 3 ألقاب فقط، وجرده من اللقبين اللذين تحصل عليهما على حساب أتلتيكو مدريد في النهائي.

وقال سيريزو: "بالنسبة لي، كريستيانو ليس لديه خمسة ألقاب بدوري أبطال أوروبا، بل ثلاثة فقط، لسبب بسيط: أنه ضد أتلتيكو مدريد لم يساهم في فوز فريقه باللقبين".

ولم تفسر الصحف الإسبانية المقصود بتصريحات سيريزو المبهمة، فربما كان يشير إلى أن "الدون" لم يكن حاسماً في النهائيين ضد فريقه، أو قد يكون تلميحاً لاستفادته من الأخطاء التحكيمية.

فيما نقلت صحيفة "ماركا" عن سيريزو قوله: "في مقابلة قادمة سأخبركم من فاز بهما".

وخاض ريال مدريد الإسباني الذي كان يلعب له رونالدو، نهائيين في دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد، الأول في 2014 وعندها أحرز رونالدو الهدف الرابع من ركلة جزاء بعد تمديد المباراة.

وفي النهائي الثاني عام 2016، عجز رونالدو عن التسجيل في الوقتين الأصلي والإضافي وحسم اللقب بركلات الترجيح وسجل رونالدو الركلة الأخيرة.

وحقق رونالدو لقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد أربع مرات، ومرة واحدة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.