شكرا لقرائتكم خبر عن اليونايتد: بوجبا قائد منذ نعومة أظافره والان مع التفاصيل

الخليج 365-

أشاد

أوله غونار سولشاير

, المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي, بلاعب خط وسطه الفرنسي بول بوجبا, لما يقدمه مع الفريق من مستوي قوي للغاية منذ توليه مهمة قيادة الشياطين الحمر, بعد إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو لسوء النتائج.

وواصل النرويجي "الفرنسي لاعب رائع للغاية أنا معجب به منذ أنا رأيته وهو صغير على البساط الأخضر، رأيت الكثير من لاعبي خط الوسط الرائعين، لكن لا أرى أي منهم يشبه بوجبا، هو مختلف يستطيع تسجيل الأهداف ويمتلك للعديد من المميزات، يمكن أن يتحكم بالكرة بالشكل المطلوب وتوزيعها في منتصف الملعب".

وتابع "لقد رأينا جميعاً رأسيته القوية أمام تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي كانت أكثر من رائعة، صاحب ال 25 عام قائد للاعبين داخل ميدان المباراة، وكذلك في غرف تبديل الملابس، هو هكذا من نشأته، بوجبا بطل كأس العالم مع الديوك".

وبالحديث عن هيريرا، قال سولشاير، أن لاعبه الإسباني يقدم مستوى طيب للغاية، ظهر بشكل رائع للغاية أمام تشيلسي منذ الدقائق الأولى، هو يمتلك حماس كبير وطاقة عظيمة يؤثر بها على زملاؤه في الملعب، بلا شك هو قائد جيد الشياطين الحمر".

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة ليفربول يوم الأحد المقبل والموافق الرابع والعشرون من فبراير الجاري، لحساب مباريات الجولة 27 من مسابقة الدوري الإنجليزي، على ملعب الأولد ترافورد في تمام الساعة الخامسة وخمس دقائق بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.