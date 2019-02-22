شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. الفيفا يمنع كبير الأندية الأنجليزية من التعاقدات لمدة موسمين والان مع التفاصيل

الخليج 365- أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الجمعة من العاصمة الأنجليزية لندن عن تلقي إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي عقوبة رادعة من الأتحاد الدولي "فيفا" بسبب بعض التجاوزات الخاصة بإنتقال اللاعبين أصحاب الفئات العمرية الشابة.

وفي تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أكدت أنه وبعد توقيع العقوبة أصبح لزاماً على تشيلسي الإعتماد على قائمة اللاعبين الموجودين في صفوفه حالياً خاصةً أنه لن يتمكن من إبرام أي تعاقدات لفترتي الأنتقالات المقبلتين والسبب في ذلك كسر لوائح إنتقالات اللاعبين القصر صغار السن.

وتضمنت عقوبة تشيلسي تغريم الفريق مبلغ 600 ألف فرانك سويسري مع وجود غرامة أخرى تخص الإتحاد الأنجليزي الممتاز لكرة القدم قدرها 510 ألف فرانك ، وأكدت الفيفا أن الحظر لا يمنع تشيلسي من التخلي عن بيع بعض اللاعبين كما أنه لا يسري على فريق نادي تشيلسي للكرة النسائية وفريق كرة القدم الخماسية.

وكانت إدارة تشيلسي تنوي التخلي عن إيدين هازارد لريال مدريد الأنجليزي وجلب بعض اللاعبين الجدد لتعويض رحيل البلجيكي اليافع لكن القرار يعتبر صدمة كبيرة للملكي خاصةً وأن آمال الحصول على هازارد أصبحت ضيعفة للغاية بل ومستحيلة.