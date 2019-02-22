شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً .. بيع نادي بيراميدز لمستثمر إماراتي والان مع التفاصيل

موقع الخليج 365 - أعلنت الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز، عن نقل ملكية النادي للمستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي، وتصفية جميع الاستثمارات الرياضية للمالك السابق تركي آل الشيخ.

وأعرب المالك السابق تركي آل الشيخ، عن تمنياته بالسعادة للأستاذ سالم الشامسي، مع تقديم خالص شكره وتقديره لكل من عملوا معه في مصر الفترة الماضية.

وكان المستشار تركي آل الشيخ، قد نشر عبر صفحته اليوم بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" رسالة قال بها، " تحية لي كل من تعاملت معهم في مصر الحبيبة واخص بالذكر ... المستشار مرتضى منصور واحمد وامير ...حسام البدري... احمد حسن... حسام حسن وابراهيم ...هادي خشبه ...محمد العاصي... هاني ابوريدة ... محمد كامل ... مدحت شلبي ... احمد عفيفي... ابراهيم فايق ... رضا عبدالعال ... خالد الغندور ... ميدو ... عمرو اديب... عمرو دياب ... محمد حماقي... محمد هنيدي ... هاني فرحات ... محمد رمضان ... رامي امام ... ايمن بهجت قمر... امير طعيمة ... خالد تاج ... عمرو مصطفى ... هاني فرحات ... طارق مدكور ... خالد عز ... حماده اسماعيل ...جمال ومدحت العدل ... محسن جابر ... هاني شاكر ...عمروالليثي... ايهاب جلال... لاعبي واداري بيراميدز ... مع حفظ الالقاب والمعذرة اذا نسيت حد".