شكرا لقرائتكم خبر عن سولشاير: ليفربول يعلم جيداً عن جحيم الأولد ترافورد والان مع التفاصيل

الخليج 365-

أكد النرويجي

أوله غونار

سولشاير, المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي, صعوبة مباراة فريقه يوم الأحد المقبل أمام صاحب الصدارة ليفربول بالبريمرليج, وأن اللقاء يحمل صعوبة على الطرفين لم يمثله من ضغط على الطرفين للحصول على الثلاث نقاط.

وأشار سولشاير خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة, والذي أقيم صباح اليوم, انه ولاعبيه يعلمون جيداً صعوبة مواجهة ليفربول في هذا التوقيت, ولكن في نفس ذات الوقت أصحاب الصدارة يدركون معنى القدوم إلى الأولد ترافورد ومواجهتنا هناك.

وواصل "لعبت العديد من هذه المباريات وأعلم مقدارها جيداً عند الجميع من جماهير ومساعدين وإداريين داخل أسوار الشياطين الحمر, هي مباراة كبيرة للغاية, نعمل بشكل جيد في الوقت الحالي والجميع في حالة تركيز شديدة من أجل الظهور بشكل قوي يوم الأحد".

وأكمل "عملنا بشكل جيد في الفترة الماضية واستطعنا العودة من جديد لدخول دائرة المنافسة والحصول على أعلى مراكز الترتيب بالدوري, الأمر كله يتعلق بنظرتنا إلى الأمام وليس مجرد فخر, نحن لا يمكن أن ننظر إلى الخلف أيداً, سنقدم مباراة أقوى مما كنا عليها في مواجهة باريس بالأسبوع الماضي".

وتابع "أتمنى من السير أليكس فيرجسون القدوم للاعبين قبل مباراة الأحد والتحدث إليهم, أعتقد انه سيكون مرحبا بتلك الفكرة, نحن نعلم جيداً ما تمثله أهمية الفوز على ليفربول بالنسبة له وللاعبين كذلك, سنبذل أقصى جهودنا حتى نقتنص نقاط المباراة".

وبالحديث عن مشاركة المصابين أنتوني مارسيال وجيسي لينجارد في اللقاء من عدمها, أكد النرويجي انه من المبكر جداً الحديث في ذلك الأمر, ما زال أمامنا يومان نحدد مشاركة الثنائي من عدمها, كذلك نملك العديد من اللاعبين الذي يمكنهم تعويض الغيابات.