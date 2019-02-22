شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح: لقب الدوري أهم من الهداف بالنسبة لي والان مع التفاصيل

موقع السعودية نيوز365- يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لمواجهة مانشستر يونايتيد في المباراة المقرر لها يوم الأحد المقبل، علر ملعب "أولد ترافورد"، في الجولة الـ27 من عمر مسابقة البريمرليج.

وتحدص الفرعون المصري محمد صلاح، نجم ليفربول عن أهمية اللقاء حيث أكد أن الريدز يعلم جيدًا مدى خطورة مانشستر يونايتد الذى لم يتذوق مرارة الهزيمة في "البريميرليج" منذ قدوم المدرب أولى سولشاير.

وقال محمد صلاح، فى تصريحات للموقع الرسمى لنادي ليفربول، "لم يهزم مانشستر يونايتد فى مبارياتهم التسع الأخيرة، لذا فهم فى حالة جيدة ويريدون الفوز علينا، الجميع يعرف كيف هى طبيعة مواجهات ليفربول ومانشستر يونايتد".

وتابع صلاح: نعلم أن مانشستر يونايتيد يمتل محموعة رائعة من اللاعبين ، حتى قبل أن يحققوا الفوز فى مبارياتهم العشر الأخيرة، كان لديهم لاعبون جيدون جدًا من بداية الموسم، لديهم فريق جيد والآن هم يحققون الفوز تلو الفوز، لذا لديهم الثقة، لكن فى نهاية اليوم نريد الفوز فى المباراة، أياً كان منافسنا، نريد الفوز فى المباراة ".

واصل محمد صلاح تصريحاته عن مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول، قائلاً، "كما قلت من قبل، بالنسبة لى تسجيل الأهداف ليس بهذه الأهمية، بالتأكيد أمر مهم أن أحصل على لقب هداف الدورى، لكن ليس هذا هدفى الرئيسى، لقب الدورى هو الهدف الأول".

وأضاف نجم ليفربول "إذا نجحنا فى الفوز بمباراة بأى نتيجة وأى لاعب آخر هو من سجل الأهداف فهذا أمر جيد، سوف أكون سعيدًا جدًا، الفريق هو الأهم أتمنى أن أتمكن من الوصول لتسجيل أهدافى الـ50، 51، 52 فى الدوري الإنجليزى، لكن أهم شىء هو الفوز بمباراتنا المقبلة، نحن بحاجة إلى الاستمرار فى صدارة ترتيب الدورى، وهذا أمر مهم جدًا بالنسبة إلينا".

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة من 27 مباراة، متفوقاً بفارق الاهداف على ليفربول صاحب نفس الرصيد والذي خاض 26 مباراة، فى حين يحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 51 نقطة.