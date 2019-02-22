انت الان تتابع رسميًا.. تركي آل الشيخ يبيع بيراميدز لمستثمر إماراتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٢٢ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:١٧ م
أعلن نادي بيراميدز، اليوم الجمعة، عبر حساباته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك - تويتر)، عن نقل ملكية النادي بالكامل للمستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي، وتصفية جميع الاستثمارت الرياضية للمالك السابق تركي آل الشيخ في مصر، كما أعرب تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن تمنياته بالتوفيق لسالم الشامسي مع خالص شكره وتقديره لكل من عمل معهم في المرحلة الماضية في النادي، وذلك بعد ساعات قليلة من توجيه تركي آل الشيخ التحية والشكر لكل من تعامل معهم في مصر.
بيان رسمي من نادي بيراميدز pic.twitter.com/v6A0JC9zyH — Pyramids F.C. (@pyramidsfc) February 22, 2019 وكتب تركي آل الشيخ، اليوم الجمعة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تحية لي كل من تعاملت معهم في مصر الحبيبة وأخص بالذكر، المستشار مرتضى منصور وأحمد وأمير، حسام البدري، أحمد
بيان رسمي من نادي بيراميدز pic.twitter.com/v6A0JC9zyH— Pyramids F.C. (@pyramidsfc) February 22, 2019
وكتب تركي آل الشيخ، اليوم الجمعة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تحية لي كل من تعاملت معهم في مصر الحبيبة وأخص بالذكر، المستشار مرتضى منصور وأحمد وأمير، حسام البدري، أحمد حسن، حسام حسن وإبراهيم، هادي خشبة، محمد العاصي، هاني أبو ريدة، محمد كامل، مدحت شلبي، أحمد عفيفي، إبراهيم فايق، رضا عبد العال، خالد الغندور، ميدو، عمرو أديب، عمرو دياب، محمد حماقي، محمد هنيدي، هاني فرحات، محمد رمضان"، كما ذكر عددا من النجوم الآخرين خاتمًا: "مع حفظ الألقاب والمعذرة إذا نسيت حد".
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