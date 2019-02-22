انت الان تتابع إبراهيم سعيد: الأهلي «خايف» من مواجهة بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٢ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:٠٥ م

يرى إبراهيم سعيد، نجم المنتخب الوطني السابق، والمحلل الرياضي بقناة بيراميدز السابق، أن النادي الأهلي خائف من مواجهة بيراميدز، حيث كتب إبراهيم سعيد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أول مرة أشوف الأهلي خايف من مواجهة فريق بصراحة"، وذلك بعد أن كشف مصدر مسئول داخل القلعة الحمراء، أنه في حالة تمسك لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، بالتعديلات الجديدة في جدول الدوري والكأس، وإقامة مواجهة الفريق الأحمر أمام نظيره بيراميدز، في الكأس بدلًا من الدوري بشكل رسمي يوم 28 فبراير، فإن مجلس إدارة القلعة الحمراء سيقرر عدم خوض اللقاء.

اول مره اشوف الاهلي خايف من مواجهه فريق بصراحه — ibrahim saeed Hema(4) (@IbrahimsaidAdam) February 22, 2019 وقرر مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه، أمس الخميس، برئاسة محمود الخطيب الالتزام بقرار مجلس الإدارة في اجتماعه الطارئ الذي أُقيم يوم التاسع من شهر فبراير الجاري، ونصه (الرفض القاطع لاستبدال