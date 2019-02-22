المنتخب يحدد موعد إعلان قائمة المحترفين

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تحرير:أحمد سعيد ٢٢ فبراير ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ ص
يستعد الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، للإعلان عن أسماء اللاعبين المحترفين استعدادًا لخوض مباراتي النيجر في الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2019، ومباراة نيجيريا الودية، وحدد الجهاز الفني للفراعنة، يوم 3 مارس المقبل، للإعلان عن قائمة اللاعبين المحترفين، حيث ينطلق معسكر الفراعنة يوم 18 من نفس الشهر ببرج العرب بالإسكندرية، ثم السفر للنيجر يوم 20 أو 21 مارس استعداداً لمواجهة النيجر أحد أيام 22 أو 23 مارس ثم التوجه لنيجيريا لمواجهتها يوم 26 من نفس الشهر على متن طائرة خاصة.
واستقر أجيرى على إراحة بعض المحترفين فى المعسكر المقبل وعلى رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ومحمود تريزيجيه نجم قاسم باشا التركي، وأحمد حجازي مدافع وست بروميتش ألبيون الإنجليزي. وتنظم مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية (2019)، ومن المنتظر أن تقام البطولة لأول مرة بمشاركة 24 منتخباً، علمًا
واستقر أجيرى على إراحة بعض المحترفين فى المعسكر المقبل وعلى رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ومحمود تريزيجيه نجم قاسم باشا التركي، وأحمد حجازي مدافع وست بروميتش ألبيون الإنجليزي.
وتنظم مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية (2019)، ومن المنتظر أن تقام البطولة لأول مرة بمشاركة 24 منتخباً، علمًا بأن مصر سبق وأن استضافت البطولة، ثلاث مرات على أرضها، خلال أعوام 1974، 1986 و2006، حصلت على البطولة في مرتين، ومرة حصلت على المركز الثالث.
وتقام البطولة على ستة ملاعب هي الدفاع الجوي والقاهرة وبورسعيد والإسكندرية والإسماعيلية والسويس، وذلك بعد أبدت لجنة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، رضاها عن إمكانيات ملعب الدفاع الجوي أكثر من استاد السلام.
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