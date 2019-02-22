الامارات | ما هو الرقم التاريخي الذي ينتظر صلاح أمام مانشستر يونايتد

شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو الرقم التاريخي الذي ينتظر صلاح أمام مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه الأنظار في الكرة العالمية وليس الأوروبية أو الانجليزية فقط، إلى الموقعة الأهم هذا الأسبوع، حين يحل ليفربول ضيفا على قلعة "أولد ترافورد" الأحد المقبل، معقل مانشستر يونايتد ضمن الجولة 27 من الدوري الانجليزي الممتاز. ولا شك أن المطلب الأهم بالنسبة للفريق الأحمر هو العودة إلى صدارة الدوري، إذ في حال فوزه سيعتلي القمة مجددا بـ68 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن المتصدر حاليا مان سيتي، الذي لعب هذه الجولة سابقا.

في المقابل، سيكون نجم ليفربول، المصري محمد صلاح على موعد مع رقم تاريخي في الدوري الإنجليزي، فهدف واحد منه سيجعله أسرع لاعب في تاريخ إنجلترا يصل إلى 50 هدفا مع ناد واحد، بعد أن أحرز حتى الآن 49 هدفا في 62 مباراة مع ليفربول.

ويذكر أن الرقم القياسي الحالي يحمله نجم إنجلترا السابق ألان شيرر الذي حققه مع فريق بلاكبورن، لكن في 66 مباراة. أما في ليفربول، فأفضل رقم في أسرع 50 هدفا يحمله النجم الاسباني سابقا، فيرناندو توريس، ووصل إليه سنة 2009، وفي 72 مباراة.