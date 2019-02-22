برشلونة يسعى لخطف نجم أتلتيكو مدريد

يسعى نادي برشلونة الإسباني، لتعزيز صفوفه بصفقة مميزة من نظيره أتلتيكو مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن برشلونة يريد التعاقد مع البرازيلي فيليبي لويس، خلال الميركاتو المقبل، لدعم مركز الظهير الأيسر، خاصة في ظل اعتماده بشكل كلي على جوردي ألبا.

ويعد فيليبي لويس (33 عامًا) خيارا مناسبا لإدارة النادي الكتالوني، الذي يبحث عن التعاقد مع لاعب صاحب خبرة بسعر منخفض.

وحال الاتفاق معه، سينضم فيليبي لويس لصفوف البارسا دون أي تكلفة، نظرًا لأن عقده سينتهي هذا الصيف مع ناديه أتلتيكو مدريد.

وسبق للنادي الكتالوني، السعي للتعاقد مع فيليبي لويس في عام 2009، وكان حينها لاعبا في صفوف ديبورتيفو لاكورونيا، لكن الإدارة لم تتوصل حينها لاتفاق بشأن قيمة الصفقة، كما أنه تعرض وقتها لإصابة قوية في شظية الساق.

ولعب فيليبي في صفوف الروخي بلانكوس لأربعة أعوام، قبل أن ينتقل إلى تشيلسي لموسم في 2014، ثم عاد مجددا لنادي العاصمة الإسبانية في 2015، لقوة علاقته بالمدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني.

وتتذكر إدارة النادي أيضًا المديح المستمر من قبل فيليبي لويس لبرشلونة ولنجمه ليونيل ميسي، الذي قال إنه يستحق الكرة الذهبية على حساب زميله بالفريق، أنطوان جريزمان، بحسب الصحيفة.