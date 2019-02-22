جماهير برشلونة ترشح مبابي خلفا لسواريز

كشف استطلاع رأي أجرته الصحيفة الاسبانية موندو ديبورتيفو إلى أن جماهير برشلونة تراهن على الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، ليكون رأس الحربة المستقبلي للبلوجرانا، بحصوله على 48% من الأصوات.

وحصل مبابي (20 عاما)، على نحو 46 ألف صوت في هذا الاستطلاع، ليتأكد أنه المفضل من قبل جماهير البارسا، ليكون رأس الحربة القادم للفريق، خلفا للأوروجواياني لويس سواريز، صاحب الـ32 عاما.

وخلف مبابي، جاء وبفارق كبير، مهاجم توتنهام هوتسبير، هاري كين، الذي حصل على 14% من الأصوات، يليه الصربي لوكا يوفيتش، لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، بنسبة 7%.

على جانب آخر، هناك أسماء للاعبين آخرين لا يدخلون ضمن حسابات إدارة النادي الكتالوني، لكنهم يحظون ببعض الدعم بين جماهير البارسا.

ومن أبرزهم، مهاجم إنتر ميلان، الأرجنتيني ماورو إيكاردي، الذي حصل على 3% من الأصوات، وعلى نفس النسبة، حصل لاعب ليفربول، البرازيلي روبرتو فيرمينو.