شكرا لقرائتكم الأهلى يرفض التدريب فى الجونة قبل مواجهة الأحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فريق الأهلى آخر تدريباته فى الحادية عشرة والنصف من ظهر غد السبت؛ استعدادا لمواجهة الجونة المقرر لها بعد غد الأحد، فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز.

ويتوجه الأهلى إلى الجونة ظهر الغد للدخول فى معسكر مغلق استعدادا للقاء، ورفض الجهاز الفنى للفريق بقيادة لاسارتى خوض أية تدريبات على ملعب الجونة قبل لقاء الأحد واكتفى بالتدريب أمس واليوم وغداً على ملعب التتش.

وكان الأهلى قد استأنف تدريباته صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة عقب الراحة التى حصل عليها الفريق أمس الخميس استعدادا لمواجهة الجونة، علماً بأن المارد الأحمر قد حقق فوزًا ثمينًا على الداخلية أمس الأول بثلاثية مقابل هدف وحيد فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت فى الجولة الـ23 من منافسات الدورى الممتاز.