شكرا لقرائتكم جودين لاعب الأسبوع فى دورى أبطال أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" اليوم الجمعة، حصول دييجو جودين مدافع أتلتيكو مدريد الإسبانى على جائزة "لاعب الأسبوع" فى دورى أبطال أوروبا.

وسجل دييجو جودين هدفاً فى فوز أتلتيكو مدريد الإسبانى على يوفنتوس الإيطالى بهدفين دون مقابل فى المباراة، التى جمعتهما أول أمس الأربعاء على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، فى ذهاب دور الـ16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا.

وتفوق دييجو جودين قائد أتليتكو مدريد فى سباق الحصول على جائزة "لاعب الأسبوع" على كل من، رحيم ستيرلينج نجم مانشستر سيتى وجيسون دونيير مدافع ليون وتياجو ألكانتارا لاعب وسط بايرن ميونخ.

ويكفى أتلتيكو مدريد التعادل السلبى أو الهزيمة بهدف دون مقابل فى مباراة الإياب المحدد لها 12 مارس المقبل بملعب "يوفنتوس أرينا" بمدينة "تورينو" الإيطالية للعبور إلى الدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا.