شكرا لقرائتكم جودين لاعب الأسبوع فى دورى أبطال أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" اليوم الجمعة، حصول دييجو جودين مدافع أتلتيكو مدريد الإسبانى على جائزة "لاعب الأسبوع" فى دورى أبطال أوروبا.
وسجل دييجو جودين هدفاً فى فوز أتلتيكو مدريد الإسبانى على يوفنتوس الإيطالى بهدفين دون مقابل فى المباراة، التى جمعتهما أول أمس الأربعاء على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، فى ذهاب دور الـ16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا.
وتفوق دييجو جودين قائد أتليتكو مدريد فى سباق الحصول على جائزة "لاعب الأسبوع" على كل من، رحيم ستيرلينج نجم مانشستر سيتى وجيسون دونيير مدافع ليون وتياجو ألكانتارا لاعب وسط بايرن ميونخ.
ويكفى أتلتيكو مدريد التعادل السلبى أو الهزيمة بهدف دون مقابل فى مباراة الإياب المحدد لها 12 مارس المقبل بملعب "يوفنتوس أرينا" بمدينة "تورينو" الإيطالية للعبور إلى الدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا.
كانت هذه تفاصيل خبر جودين لاعب الأسبوع فى دورى أبطال أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.