شكرا لقرائتكم أتليتكو الأنجولى يصل اليوم لمواجهة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطر مسئولو بترو أتلتيكو الأنجولى نظراءهم فى الزمالك، بأن الفريق الأنجولى سيصل فى الثامنة والنصف من مساء اليوم الجمعة، على متن طائرة خاصة، وذلك بمطار برج العرب، استعدادا للمواجهة التى ستجمع الفريقين بالكونفدرالية، على أن يصل أيضا طاقم التحكيم الخاص بالمباراة اليوم.

ويلتقى الزمالك مع بترو أتلتيكو الأنجولى، فى التاسعة من مساء بعد غد الأحد، على استاد برج العرب، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويتواجد الزمالك فى المجموعة الرابعة بالكونفدرالية، التى يحتل صدارتها نصر حسين داى الجزائرى بأربع نقاط ويليه جورماهيا الكينى وبترو أتلتيكو ولكل منهما 3 نقاط ويحتل الزمالك المركز الرابع بنقطة وحيدة