شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. بيراميدز يعلن نقل ملكية النادى للإماراتى سالم الشامسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر نادى بيراميدز بياناً أعلن فيه نقل ملكية النادى بالكامل للمستثمر الإماراتى سالم الشامسى. وجاء نص بيان بيراميدز، عبر الصفحة الرسمية للنادى على فيس بوك: "يعلن نادى بيراميدز عن نقل ملكية النادى بالكامل للمستثمر الإماراتى سالم سعيد الشامسى.. وتصفية جميع الاستثمارات الرياضية للمالك السابق معالى المستشار تركى آل الشيخ فى مصر". وأضاف البيان، :"وأعرب المالك السابق عن تمنياته بالتوفيق لـ سالم الشامسى مع خالص شكره وتقديره لكل من عمل معه فى المرحلة الماضية فى النادى".

بيان بيراميدز

كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. بيراميدز يعلن نقل ملكية النادى للإماراتى سالم الشامسى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.