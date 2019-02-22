شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتى يجتمع برمضان صبحى على هامش مران الأهلي.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الأورجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى، جلسة خاصة مع رمضان صبحى لاعب الفريق من أجل توجيهه بعدة نصائح فنية على هامش مران اليوم.

وبدأ الأهلي اليوم، الجمعة، الاستعداد لمواجهة الجونة بعد غد الأحد ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز عقب انتهاء الراحة التى حصل عليها اللاعبون أمس بعد الفوز على الداخلية أمس الأول بثلاثية مقابل هدف وحيد فى المباراة التي جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت في الجولة الـ 23 من منافسات الدورى الممتاز.

وتحدث لاسارتي مع رمضان صبحي بشأن عدة أمور فنية وجمل عليه تنفيذها فى المباراة، وفى نهاية المران خصص لاسارتى فقرة تدريب إضافية لرمضان صبحى، وقام اللاعب بالتسديد على المرمى تحت إشراف محمد يوسف المدرب العام للفريق، حيث خضع اللاعب لوحدة تدريبية (واحد على واحد) بمشاركة يوسف للتسديد على المرمى.